Головна Авто Прикордонники попередили про затори на трьох пунктах пропуску

Прикордонники попередили про затори на трьох пунктах пропуску

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 12:31
Черги на кордоні України 10  березня — де зафіксовано затори сьогодні
Прикордонник перевіряє документи в автобусі. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у вівторок, 10 березня, зафіксовано на трьох контрольних пунктах пропуску. Прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем, тому поїздки варто планувати заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Черги на кордоні України 10  березня

Черги на кордоні України зафіксовано з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

Черги на кордоні з Польщею 10 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 10 березня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 7 л/а, 0 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 10 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 10 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 10 березня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Перетин кордону

На КПП можуть зупинити військовозобовʼязаних громадян, які мають право на виїзд. У такому випадку прикордонники повинні видати письмове "Рішення про відмову у перетині державного кордону України", аби оскаржити рішення.

А на кордоні з Молдовою вимагають сертифікат техогляду. Правило стосується усіх автомобілів, незалежно від року випуску.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які правила виїзду в Польщу діють у березні 2026 року.

кордон Україна прикордонники автомобіль черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
