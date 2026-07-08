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Головна Авто Прикордонники попередили про черги: на яких КПП ускладнений виїзд із України

Прикордонники попередили про черги: на яких КПП ускладнений виїзд із України

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 14:29
Черги на кордоні України сьогодні 8 липня
Працівниця ДПСУ із собакою. Фото: пресслужба ДПСУ

Черги на кордоні України у середу, 8 липня, зафіксовано на контрольних пунктах пропуску з Польщею, Угорщиною та Румунією. Найбільші затори на північно-західному кордоні. Прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 8 липня

Найбільше скупчення зафіксовано на кордоні з Польщею. На деяких КПП в черзі понад 50 машин.

Черги на кордоні з Польщею 7 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 50 л/а, 0 автоб., 70 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 липня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а,  0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 7 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 12 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 7 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, автоподорожі по Європі подорожчалиКілька країн провели індексацію тарифів на дорожні збори. За недотримання правил можна заплатити до 800 євро штрафу.

Також Новини.LIVE повідомляли про 10 кращих дизельних автомобілів у 2026 році. Лідером стало нове покоління Skoda Superb. Вона є у кузовах ліфтбек та універсал. 

Польща авто черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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