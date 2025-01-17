Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Приємна новина для водіїв — яка ситуація на кордоні вранці arrow

Приємна новина для водіїв — яка ситуація на кордоні вранці

17 січня 2025 07:32
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні 17 січня — яка ситуація на КПП
Пункт пропуску на кордоні. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у п'ятницю, 17 січня, не фіксуються на пунктах пропуску з сусідніми країнами. Але водіям все одно радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 17 січня

У п'ятницю станом на 06:30 черг немає на жодному з пунктів пропуску з сусідніми країнами.

Черги на кордоні з Польщею 17 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 17 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи  — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 17 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив мету проведення військових навчань у Білорусі поблизу кордону з Україною.

Також водії не зможуть потрапити до Молдови без документів про техогляд автівки.

кордон прикордонники автомобіль водії черги на кордоні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

10:21 Житло в Європі "з сюрпризом" — про що знають не всі українці

10:14 ЗСУ уразили радіолокаційну техніку окупантів на Бєлгородщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:58 Росія атакувала вночі 50 безпілотниками — як спрацювала ППО

09:57 На Одещині затримали чоловіків у військовій формі — причина

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

09:45 Стати партнером Rozetka — скільки коштує відкрити франшизу

09:44 Не використовуйте смартфон, якщо побачите це на екрані

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

10:21 Житло в Європі "з сюрпризом" — про що знають не всі українці

10:14 ЗСУ уразили радіолокаційну техніку окупантів на Бєлгородщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:58 Росія атакувала вночі 50 безпілотниками — як спрацювала ППО

09:57 На Одещині затримали чоловіків у військовій формі — причина

09:45 Стати партнером Rozetka — скільки коштує відкрити франшизу

09:44 Не використовуйте смартфон, якщо побачите це на екрані

09:39 Побиття працівниками ТЦК — юрист відповів, на чиєму боці закон

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво