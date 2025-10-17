Відео
Україна
Понад сотня автівок на кордоні — які КПП перевантажені найбільше

Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:58
Оновлено: 10:58
Черги на кордоні України 17 жовтня — на яких КПП скупчення автівок
Скупчення автівок на кордоні. Фото: ДПСУ

У п'ятницю, 17 жовтня, на декількох пунктах пропуску на українському кордоні спостерігаються черги. З огляду на це прикордонники радять водіям планувати поїздки заздалегідь через непередбачувані збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 17 жовтня

Сьогодні вранці, 17 жовтня, на кордоні України фіксуються масштабні черги на виїзд. Станом на 09:00 затори на кордоні спостерігаються на декількох контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 17 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 35 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 жовтня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 17 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 17 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 17 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Раніше ми інформували, у кого можуть виникнути проблеми під час перетину кордону у листопаді 2025 року.

Також ми повідомляли про зміни у роботі одного із пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Польща Молдова Румунія Угорщина затори черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
