Черги на кордоні України 24 червня — де зафіксовано затори

Понад 200 авто в заторах — черги на кордоні України
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Ключові моменти Черги на кордоні України 24 червня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словаччиною Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України у вівторок, 24 червня, зафіксовано на десяти пунктах пропуску. Прикордонники радять водіям памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем. Поїздки краще планувати заздалегідь.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
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- Черги на кордоні зі Словаччиною
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- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 24 червня
Прикордонники повідомляють про затори з автомобілів на декількох КПП.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 70 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 15 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 5 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 30 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чому українцям можуть відмовити в посадці на автобус міжнародного сполучення.
А з перших днів червня на кордоні зріс пасажиропотік. У ДПСУ порадили оминати пункт Шегині.
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