Черги на кордоні України 8 грудня — яка ситуація на КПП вранці

Перевірка авто на кордоні. Фото: ДСПУ

Станом на ранок понеділка, 8 грудня, на кордоні України зафіксували черги на декількох пунктах пропуску. Прикордонники закликають водіїв завчасно планувати поїздки.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Реклама

Читайте також:

Черги на кордоні України 8 грудня

За повідомленням прикордонників вранці у понеділок, 8 грудня, найбільша кількість машин стоїть у напрямку до Польщі.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, є чіткі правила щодо кількості готівки, яку необхідно мати при собі при в'їзді до Польщі.

Також стало відомо, як Укрзалізниця змінить графіки руху поїздів у 2026 році та які нові маршрути з'являться.