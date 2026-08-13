Названі автомобілі, які ледь доїжджають 100 000 км

Subaru XV 2.0 D 2016 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Тривалі випробування є одним з найоб'єктивніших способів дізнатися справжній ресурс машини. Експерти німецького видання Auto Bild регулярно випробовують нові моделі, відправляючи їх у пробіг на 100 000 км, що відповідає приблизно восьми рокам звичайної експлуатації. Під час чергових перевірок фахівці визначили найпроблемніші авто, які почали виходити з ладу задовго до фінішу. Результати виявилися суворими навіть для представників преміальних марок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Початок проблем

Деякі популярні машини почали розчарувати випробувачів майже одразу після виїзду з автосалону. Наприклад, кросовер Audi Q3 2.0 TDI quattro зажадав ремонту вже на позначці 28 000 км, коли спочатку зламався лямбда-зонд, а далі вийшла з ладу коробка передач.

Ще гірший результат показав компактвен BMW 218i Active Tourer. На ранньому пробігу в ньому виявили знос підшипників, а згодом сильний знос мотора призвів до його повної заміни.

У кросовера Citroen C4 Cactus PureTech 110 виникли проблеми з запалюванням, корозія кузова та відмова трансмісії вже після 30 000 км.

Суворі випробування

Також до списку проблемних потрапив Ford Fiesta 1.0 EcoBoost через регулярні витоки рідин, несправності кермового управління та поломку силового агрегату.

Японський кросовер Subaru XV 2.0 D здивував передчасною іржею, рипінням пластику в салоні та збоями в трансмісії.

Легендарний Volkswagen Golf 1.4 TSI теж не витримав навантажень, показавши перші збої на 37 000 км та повністю вивівши з ладу коробку передач на 150 000 км.

До переліку машин, які розчарували експертів, увійшли також Chevrolet Orlando, BMW i3, Ford Grand C-Max та Suzuki Vitara.

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