На виїзд з України фіксуються черги на декількох КПП
У неділю, 15 березня, черги на кордоні України майже не фіксуються. Однак на декількох КПП все ж є незначне скупчення автівок. Прикордонники рекомендують водіям завчасно планувати поїздки через можливі збої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 15 березня
Сьогодні, 15 березня, станом на 12:00 на кордоні України майже не спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є лише на декількох контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
