Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow На трьох КПП зафіксовані черги з авто — ситуація на кордоні arrow

На трьох КПП зафіксовані черги з авто — ситуація на кордоні

8 грудня 2024 09:48
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 8 грудня — де найбільша кількість авто
Черга на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

На кордоні України з трьома країнами ЄС у неділю, 8 грудня, фіксують черги з автомобілів. Водіям радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на КПП.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 8 грудня: пункти пропуску

Станом на 09:15 прикордонники повідомляють про черги з автобусів та легкових автомобілів на кількох пунктах пропуску із сусідніми країнами.

Черги на кордоні з Польщею 8 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 грудня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 8 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 8 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів. 

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко спрогнозував пасажиропотік на кордоні під час свят. За його словами, черги можуть зрости до 100-120 тисяч осіб за добу.

А для українських чоловіків, які навчаються за кордоном, можуть бути змінені правила виїзду. Наразі готується відповідний законопроєкт.

кордон прикордонники автобуси автомобіль водії черги на кордоні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:50 Розмінування Чорного моря — скільки триватиме операція

09:48 На трьох КПП зафіксовані черги з авто — ситуація на кордоні

09:35 Як навчити дітей цінувати подарунки, а не тільки їх вартість

09:34 Існує загроза нової пандемії — у США зафіксовано перший випадок

09:21 До Сирії зайшли ізраїльські танки, — ЗМІ

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:20 Графіки світла в Одесі — коли увімкнуть електропостачання

08:59 У Повітряних силах назвали кількість збитих вночі дронів

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

08:43 У Сирії на ТБ оголосили про падіння режиму Асада

08:25 Українців штрафують за проблеми з паспортами — на які суми

09:50 Розмінування Чорного моря — скільки триватиме операція

09:48 На трьох КПП зафіксовані черги з авто — ситуація на кордоні

09:35 Як навчити дітей цінувати подарунки, а не тільки їх вартість

09:34 Існує загроза нової пандемії — у США зафіксовано перший випадок

09:21 До Сирії зайшли ізраїльські танки, — ЗМІ

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:20 Графіки світла в Одесі — коли увімкнуть електропостачання

08:59 У Повітряних силах назвали кількість збитих вночі дронів

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

08:43 У Сирії на ТБ оголосили про падіння режиму Асада

08:25 Українців штрафують за проблеми з паспортами — на які суми

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут