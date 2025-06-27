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Головна Авто На КПП зібралися понад 400 автівок — черги на кордоні України

На КПП зібралися понад 400 автівок — черги на кордоні України

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 12:18
Черги на кордоні України 27 червня — на яких КПП довго очікують в заторах
Прикордонник працює на КПП. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Черги на кордоні України 27 червня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словаччиною Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою

На виїзді з України, станом на 09:00 у п'ятницю, 27 червня, є великі затори на прикордонних КПП практично на всіх контрольно-пропускних пунктах. Задля уникнення непорозумінь, водіїв попереджають про можливі збої в роботі електронних систем контролю і радять планувати поїздку заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 27 червня

У п'ятницю, 27 червня, черги на кордоні України є на всіх КПП. 

Черги на кордоні з Польщею 27 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 85 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 65 л/а, 4 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 70 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 27 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 27 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, у Польщі прикордонники можуть накласти великий штраф за перевезення деяких видів продуктів. Дізнайтеся, що категорично заборонено провозити. 

Також в Одесі покарали чоловіка за організацію бізнесу на перевезення військовозобов'язаних за кордон. 

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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