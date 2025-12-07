Відео
Головна Авто На КПП з трьома країнами зафіксовано затори — черги на кордоні

На КПП з трьома країнами зафіксовано затори — черги на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 12:24
Черги на кордоні України 7 грудня — де зафіксовано скупчення авто
Автомобіль на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у неділю, 5 грудня, зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Прикордонники зазначають, що людям доведеться трохи зачекати в заторах. Крім того, варто памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Читайте також:

Черги на кордоні України 7 грудня

Найбільша кількість автівок на КПП була зафіксована у напрямку до Польщі.

Черги на кордоні з Польщею 7 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 грудня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 7 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 7 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік за гроші незаконно переправляв ухилянтів до Молдови. За свої послуги він вимагав 8 000 доларів.

Раніше на Львівщині судили прикордонника, який ненадовго залишив пост, а в той час ухилянт виїхав до Польщі.

кордон Україна автомобіль закордон черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
