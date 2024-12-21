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На КПП з трьома країнами великі черги з авто — ситуація вранці

21 грудня 2024 07:43
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 21 грудня — де найбільша кількість авто
Черга на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

На кордоні України з трьома країнами ЄС у суботу, 21 грудня, фіксують черги з автомобілів. Водіям радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на КПП.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

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Черги на кордоні України 21 грудня: пункти пропуску

Станом на 06:00 прикордонники повідомляють про черги з автобусів та легкових автомобілів на трьох пунктах пропуску із сусідніми країнами.

Черги на кордоні з Польщею 21 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 85 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 30 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 150 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 100 л/а, 19 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 грудня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 25 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 38 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 21 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 21 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів. 

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року українські водії не зможуть оформляти "Зелену картку" прямо на кордоні. Відповідний сертифікат треба буде мати заздалегідь.

Також ми писали, що в Тисі знайшли чергове тіло потопельника. Ним виявився 39-річний громадянин України.

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