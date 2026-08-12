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На кордоні з чотирма країнами є черги: які КПП завантажені

12 серпня 2026 11:44
Прикордонник. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Кіра Топенко
Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні України у середу, 12 серпня, зафіксовано з чотирма країнами: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. На деяких контрольно-пропускних пунктах близько 40 автомобілів. Прикордонники також закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 12 серпня

Наразі найбільше скупчення на кордоні з Польщею. Водночас проїзд до Молдови вільний.

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 20 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб.,0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 8 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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