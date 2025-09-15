Відео
На деяких КПП скупчилися десятки авто — черги на кордоні України

На деяких КПП скупчилися десятки авто — черги на кордоні України

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 09:51
Черги на кордоні України 15 вересня — яка ситуація на КПП зранку
Прикордонник на КПП. Фото: ДПСУ

Станом на ранок понеділка, 15 вересня, на декількох пунктах пропуску на кордоні утворилися черги. Прикордонники закликають водіїв враховувати можливі збої в роботі електронних систем при плануванні подорожей.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 15 вересня

Черги на кордоні на виїзд з України помічені на кількох КПП у напрямку до Польщі та Угорщини.

Черги на кордоні з Польщею 15 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" —  0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 15 вересня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 15 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 15 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 15 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, українці, які порушують правила перевезення багажу за кордон можуть отримати штрафи або навіть тюремний термін. Читайте на Новини.LIVE, що категорично заборонено провозити через кордон.

Також у Польщі помітили зростання кількості випадків виїзду за кордон чоловіків-українців віком від 18 до 22 років.

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина Україна виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
