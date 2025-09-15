Черги на кордоні України 15 вересня — яка ситуація на КПП зранку

Прикордонник на КПП. Фото: ДПСУ

Станом на ранок понеділка, 15 вересня, на декількох пунктах пропуску на кордоні утворилися черги. Прикордонники закликають водіїв враховувати можливі збої в роботі електронних систем при плануванні подорожей.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Черги на кордоні України 15 вересня

Черги на кордоні на виїзд з України помічені на кількох КПП у напрямку до Польщі та Угорщини.

"Ягодин" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 5 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

