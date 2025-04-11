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Місцями доведеться зачекати — черги на кордоні України зранку

11 квітня 2025 09:20
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України зранку 11 квітня — де зафіксовано затори
Черги на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні Україні зранку, 11 квітня, зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Місцями водіям доведеться трохи зачекати. Водночас прикордонники радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 11 квітня

Станом на 09:00 в пʼятницю, 11 квітня, відомо про черги з автомобілів на декількох КПП.

Черги на кордоні з Польщею 11 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 15 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 11 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 11 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 11 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 11 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонник допомагав ухилянтам перетнути кордон. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше за допомогу ухилянтам затримали військовослужбовця у Чернівецькій області. За свої "послуги" він просив гроші.

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