Механіки назвали правильний інтервал заміни моторної оливи в авто

Заміна моторної оливи. Фото: chloesautorepair.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Багато власників автомобілів вважають, що для довгої роботи двигуна достатньо просто дотримуватися інструкції автовиробника. Проте досвідчені механіки застерігають, що саме офіційні рекомендації часто стають причиною передчасного зносу деталей. Сучасні регламенти обслуговування з заміною оливи кожні 30 000 км розроблялися без урахування реальних умов щоденної експлуатації. Фахівці закликають водіїв повернутися до перевірених часом стандартів догляду за технікою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Шкода лонглайф

Сьогодні автомобільні бренди активно просувають оливи типу Long Life, які дозволяють проходити сервісне обслуговування раз на два роки або після великого пробігу. Виробники пояснюють це використанням передових синтетичних продуктів та технологічністю нових моторів.

Проте у реальному житті присадки в мастилі зношуються значно швидше. Рідина втрачає захисні властивості, накопичуючи сажу, паливо, дрібну металеву стружку та вологу.

Процес старіння оливи критично прискорюється під час їзди в заторах та на короткі відстані, коли двигун не встигає прогрітися до робочої температури. Постійна робота системи старт-стоп та динамічні прискорення також швидко перетворюють свіжу рідину на марну хімічну суміш.

Для надійного захисту деталей механіки наполегливо радять міняти моторну оливу кожні 10 000 км або максимум 15 000 км пробігу.

Поломки через стару оливу

Передчасне розтягнення ланцюга ГРМ . У сучасних двигунах натягувачі та напрямні ланцюга працюють внаслідок тиску оливи. Коли вона втрачає в'язкість, деталі швидко зношуються, а ланцюг розтягується вже при пробігу 100 000-150 000 км. Особливо часто це трапляється на популярних моторах сімейств TSI, dCi та THP.

. У сучасних двигунах натягувачі та напрямні ланцюга працюють внаслідок тиску оливи. Коли вона втрачає в'язкість, деталі швидко зношуються, а ланцюг розтягується вже при пробігу 100 000-150 000 км. Особливо часто це трапляється на популярних моторах сімейств TSI, dCi та THP. Руйнування дорогої турбоспресувальної системи . Підшипники турбіни працюють на величезних обертах при високих температурах. Брудне мастило посилює тертя у цих вузлах, що спочатку знижує потужність та збільшує витрату пального, а згодом повністю виводить турбіну з ладу.

. Підшипники турбіни працюють на величезних обертах при високих температурах. Брудне мастило посилює тертя у цих вузлах, що спочатку знижує потужність та збільшує витрату пального, а згодом повністю виводить турбіну з ладу. Накопичення шкідливих відкладень та нагару. Зношена рідина не здатна нейтралізувати забруднення, тому в моторі утворюються стійкі відкладення. Вони забивають вузькі канали, порушують рухливість поршневих кілець та роботу гідрокомпенсаторів. У дизелях ситуація ускладнюється потраплянням палива в оливу під час очищення сажового фільтра DPF.

Раніше Новини.LIVE писали, які двигуни відомих брендів авто, які пʼють оливу літрами. Самі автовиробники часто не визнають це технічною несправністю, прописуючи такі показники в інструкціях як допустиму норму.

Також читайте, чому двигун авто працює ненормально та втрачає оливу. Підвищений апетит до змащувальних матеріалів часто сигналізує про серйозні внутрішні несправності.