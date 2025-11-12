Черги на кордоні України 12 листопада — які КПП завантажені авто

Кордон переповнений чергами — на яких КПП зупинився рух
На кордоні України в середу, 12 листопада, зафіксували черги на кількох контрольно-пропускних пунктах. Прикордонники закликають водії заздалегідь планувати подорож, оскільки можливі збої в роботі електросистем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 12 листопада
Сьогодні, 12 листопада, на кордоні України фіксуються черги на виїзд. Станом на 12:00 затори на кордоні спостерігаються на декількох КПП.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 95 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що перед поїздкою за кордон важливо ретельно підготуватися, зокрема, перевірити наявність всіх необхідних для виїзду документів. Фахівці інформаційного порталу "НАКОРДОНІ" розповіли, що можуть перевірити у водії у грудні 2025 року.
Також ми повідомляли, які правила існують для виїзду підприємців за кордон у справах бізнесу. Важливо знати, куди звертатися та які документи потрібні.
Читайте Новини.LIVE!