Черги на кордоні України 12 листопада — які КПП завантажені авто

На кордоні України в середу, 12 листопада, зафіксували черги на кількох контрольно-пропускних пунктах. Прикордонники закликають водії заздалегідь планувати подорож, оскільки можливі збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 12 листопада

Сьогодні, 12 листопада, на кордоні України фіксуються черги на виїзд. Станом на 12:00 затори на кордоні спостерігаються на декількох КПП.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 95 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

