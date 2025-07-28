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Головна Авто Кілометрові затори на кордоні — на яких КПП найбільші черги

Кілометрові затори на кордоні — на яких КПП найбільші черги

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 12:26
Черги на кордоні 28 липня — на яких КПП справжній колапс
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на 28 липня, черги на кордоні зафіксовані на низці пунктів пропуску. Крім того, водіїв та пасажирів попереджають про можливі збої в роботі електронних систем, тож плануйте поїздки заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 28 липня

На багатьох КПП на кордоні України утворились черги. Станом на 12:00 28 липня зафіксовано затори на дев'ятьох пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 28 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусыв (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 липня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 9 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" —  5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 28 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 4 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 28 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 4 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про правила перетину кордону для батьків з дітьми у 2025 році.

Також ми розповідали про те, без якого документу українців не пропустять до Румунії.

кордон автомобіль ДПСУ черги на кордоні пасажири
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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