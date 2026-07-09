Які марки моторних олив обирають водії: рейтинг

Моторна олива на поличках магазину. Фото: powerfulfix.sr

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Для безперебійної роботи двигуна моторна олива виконує три важливі функції: змащує рухомі деталі, видаляє забруднення та охолоджує металеві компоненти. Без належного захисту силовий агрегат швидко зазнає серйозних пошкоджень, які призведуть до дорогого ремонту. Для визначення найкращих продуктів німецьке видання Auto Bild провело велике опитування, у якому взяли участь понад 40 000 респондентів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Вибір водіїв

Сучасні двигуни зазвичай потребують мастильних матеріалів з низькою в'язкістю. На ринку досі є вибір між синтетикою та мінеральними варіантами, проте дорожчі синтетичні оливи гарантують значно вищу ефективність і тривалий термін служби. Опитування допомогло сформувати список виробників, які найкраще зарекомендували себе на думку автовласників.

Liqui Moly Castrol Mobil Shell Aral Total Esso Agip Elf Valvoline

Правила заміни

Більшість автомобільних виробників рекомендують оновлювати мастило кожні 15 000–30 000 км або раз на рік. Проте досвідчені фахівці радять скоротити цей інтервал і замінювати рідину максимум кожні 15 000 км.

Закрита каністра якісної оливи зберігає свої початкові властивості протягом 3–5 років. Після відкриття заводської тари технічну рідину необхідно використати протягом 6 місяців: застарілий продукт втрачає захисні характеристики.

Колір гарної оливи має бути від жовтого до світло-коричневого і без помутнінь. Через неправильне зберігання всередину каністри може потрапити волога, від чого мастило стає каламутним, а присадки випадають в осад у вигляді пластівців чи гелю.

Раніше Новини.LIVE писали, чому двигун авто працює ненормально та втрачає оливу. Маскування проблеми замість професійної діагностики неминуче призводить до критичного зносу деталей та катастрофічної поломки всього силового агрегату.

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