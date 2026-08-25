Які гальмівні колодки обрати для авто: поради водіям

Чоловік ремонтує автомобіль. Ілюстративне фото: magnific.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Гальмівні колодки є одним із ключових елементів гальмівної системи автомобіля, адже саме вони забезпечують зупинку машини під час натискання на педаль. Від їхнього типу, якості та стану залежить ефективність гальмування, тому під час заміни важливо враховувати особливості автомобіля та умови його експлуатації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на VIDI.

Які бувають гальмівні колодки

Гальмівні колодки відрізняються складом фрикційного матеріалу, який безпосередньо контактує з гальмівним диском або барабаном. Основні види:

Органічні — м'які та тихі, майже не пошкоджують диски, однак швидше зношуються та гірше переносять високі температури.

— м'які та тихі, майже не пошкоджують диски, однак швидше зношуються та гірше переносять високі температури. Напівметалеві — містять значну кількість металу, добре відводять тепло та підходять для різних умов експлуатації. Водночас можуть бути гучнішими та залишати більше пилу.

— містять значну кількість металу, добре відводять тепло та підходять для різних умов експлуатації. Водночас можуть бути гучнішими та залишати більше пилу. Низькометалеві — поєднують органічні матеріали з металевими компонентами. Вони забезпечують ефективніше гальмування, але можуть створювати більше шуму.

— поєднують органічні матеріали з металевими компонентами. Вони забезпечують ефективніше гальмування, але можуть створювати більше шуму. Керамічні — вирізняються низьким рівнем шуму, невеликою кількістю пилу та високою стійкістю до нагрівання. Водночас такі колодки зазвичай дорожчі.

Як вибрати гальмівні колодки

Вибір залежить насамперед від автомобіля та стилю водіння. Для переважно міської їзди з частими зупинками підійдуть органічні або якісні напівметалеві колодки.

Для автомобілів, які часто їздять на високих швидкостях або перевозять значне навантаження, варто звернути увагу на термостійкі напівметалеві чи керамічні варіанти.

Власникам кросоверів, позашляховиків та комерційного транспорту особливо важливо враховувати вагу автомобіля та навантаження на гальмівну систему.

Також під час вибору потрібно перевіряти сумісність колодок із конкретною моделлю автомобіля. Навіть зовні схожі деталі можуть мати різні розміри або характеристики.

Коли потрібно міняти гальмівні колодки

Термін служби колодок залежить від стилю водіння, маси автомобіля, умов експлуатації та якості деталей. Тому орієнтуватися лише на певний пробіг не варто.

Про зношення можуть свідчити:

скрип або писк під час гальмування;

збільшення гальмівного шляху;

вібрації під час натискання на педаль;

незвично м'яка або "ватна" педаль гальма;

відповідний індикатор на панелі приладів;

помітне зменшення товщини фрикційного шару.

Критично зношені колодки можуть пошкодити гальмівні диски. Якщо фрикційний матеріал стирається повністю, металева основа колодки починає контактувати з диском, що може суттєво збільшити вартість ремонту.

Як перевірити стан колодок

Найнадійніше оцінити стан гальмівних колодок можна під час огляду на СТО. На деяких автомобілях залишок фрикційного матеріалу можна побачити через отвори в колісному диску.

Важливо перевіряти не лише зовнішню, а й внутрішню колодку, оскільки вони можуть зношуватися нерівномірно. Причиною цього, зокрема, можуть бути проблеми з напрямними супорта або поршнем.

Під час заміни також варто оцінити стан гальмівних дисків. Якщо на них є значна виробітка, тріщини або інші пошкодження, може знадобитися комплексний ремонт.

Чи можна міняти одну гальмівну колодку

Гальмівні колодки змінюють комплектом на одній осі — одразу з обох боків автомобіля. Заміна лише однієї колодки може призвести до нерівномірного гальмування та погіршити керованість автомобіля.

Після встановлення нового комплекту колодок також важливо правильно їх притерти. У перші поїздки бажано уникати різких і екстрених гальмувань, щоб робочі поверхні рівномірно притерлися.

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