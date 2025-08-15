Черги на кордоні України 15 серпня — яка ситуація на КПП

Прикордонник на КПП. Фото: ДПСУ

Станом на ранок п'ятниці, 15 червня, зафіксовані черги на кордоні на кількох КПП в напрямку виїзду з України. Прикордонники попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем контролю і радять водіям планувати поїздку завчасно.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Черги на кордоні України 15 серпня

Вранці, о 09:00 15 серпня, стало відомо, що на виїзді до Польщі, Румунії Словаччини та Угорщини є черги з автомобілів.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 60 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 50 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 10 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, задля уникнення штрафів та проблем із перетином кордону, прикордонники вимагають декларування готівки, якщо сума перевищує норму. Дізнайтеся, скільки готівки можна провозити через кордон без порушення закону.

Також існують обмеження й на кількість окремих товарів та предметів, які можна провезти через кордон.