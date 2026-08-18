Доступні кросовери з автоматом: що обрати до 25 тис. доларів

Ford Puma. Фото: ford.ua

Сергій Якуба Редактор

Ще декілька років тому новий пристойний кросовер із автоматом можна було придбати приблизно за 25 тисяч доларів, однак нині такі пропозиції стали значно дорожчими. Водночас на українському ринку досі є доступні моделі, які відповідають цьому бюджету. Названо 10 доступних кросоверів з автоматичною трансмісією, які можна придбати за 25 тисяч доларів або дешевше.

Про це повідомляє AutoRia, передає Новини.LIVE.

Топ кросоверів з автоматом до 25 тисяч доларів

Fiat 500X

Ціна Fiat 500X стартує приблизно від 880 тисяч гривень. Автомобіль оснащений 1,4-літровим турбомотором потужністю 140 к.с.. Водночас Fiat 500X складно назвати суто бюджетним кросовером. Модель вирізняється яскравою зовнішністю та впізнаваним дизайном, а достатньо жвавий двигун додає їй характеру.

Fiat 500X. Фото: fiat.if.ua

Hyundai Venue

Hyundai Venue коштує від 923 500 гривень. Кросовер створювали саме як доступну модель, і це добре помітно в її оснащенні та матеріалах салону. Під капотом — 1,6-літровий двигун потужністю 121 к.с., що робить Venue найменш потужним автомобілем у цій добірці.

Натомість модель має просту конструкцію, репутацію практичного й надійного авто та непогано зберігає попит на вторинному ринку.

Hyundai Venue. Фото: hyundai.com.ua

MG ZS Hybrid+

MG ZS коштує від 1 048 764 грн. Кросовер оснащений повноцінною гібридною силовою установкою потужністю 197 к.с. Завдяки цьому MG ZS поєднує хорошу динаміку з помірною витратою пального. Модель може зацікавити тих, хто шукає не просто доступний кросовер із автоматом, а хоче отримати ще й потужність та економічність.

MG ZS Hybrid+. Фото: mgmotor.com.ua

MG HS

Ціна MG HS стартує від 1 050 000 грн. Кросовер оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 162 к.с. та вирізняється комфортною підвіскою. Головною перевагою моделі є її розміри, оскільки MG HS помітно більший за більшість конкурентів у цій добірці, тому підійде тим, кому компактні міські кросовери здаються замалими.

MG HS. Фото: mgmotor.com.ua

Ford Puma

Ціна Ford Puma стартує від 1 050 000 грн. Кросовер оснащений 1,0-літровим двигуном потужністю 125 к.с. Втім, Puma бере зовсім іншим — виразним дизайном. Плавні кузовні лінії, рельєфні задні крила та компактні пропорції роблять модель однією з найпривабливіших і найдинамічніших на вигляд.

Ford Puma. Фото: ford.ua

Jetour X70

Авто коштує від 1 050 000 грн. Кросовер не належить до найпопулярніших моделей, проте вирізняється містким салоном і добре підходить для сімейного використання.

Jetour X70. Фото: jetour.com.ua

Suzuki Vitara

Suzuki Vitara коштує від 1 051 000 грн. Модель має 1,4-літровий турбодвигун потужністю 140 к.с., якого достатньо для впевненої та жвавої їзди. Vitara не претендує на рекорди з динаміки, а оздоблення салону відповідає її ціновому сегменту. Натомість тут встановлений класичний автомат, а за доплату можна обрати версію з повним приводом.

Suzuki Vitara. Фото: suzuki.ua

Opel Mokka

Opel Mokka коштує від 1 090 000 грн. Кросовер отримав 1,2-літровий двигун на 130 к.с. Mokka може зацікавити сучасним дизайном. Крім того, модель має непогані перспективи під час подальшого продажу на вторинному ринку.

Opel Mokka. Фото: opel.ua

Suzuki S-Cross

Suzuki S-Cross коштує від 1 095 000 грн. Технічно модель близька до Vitara та оснащена тим самим 1,4-літровим турбомотором потужністю 140 к.с. На дорозі S-Cross менш динамічний і не такий азартний у керуванні, зате бере збалансованим характером. Стриманіший дизайн, більше простору та комфортна поведінка роблять його цікавішим вибором для тих, хто шукає насамперед практичний сімейний кросовер.

Suzuki S-Cross. Фото: suzuki.ua

Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross коштує від 1 100 000 грн. Водночас найдоступнішу версію у дилера можна замовити приблизно за 1 043 100 грн, але на неї доведеться зачекати. Кросовер оснащений 1,2-літровою гібридною силовою установкою на 136 к.с. і за динамікою близький до Suzuki S-Cross.

Натомість C3 Aircross виграє завдяки свіжому дизайну та дуже комфортній підвісці, яка є однією з характерних рис моделі.

Citroen C3 Aircross. Фото: citroen.ua

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