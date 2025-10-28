Черги на кордоні України 28 жовтня — на яких КПП багато автомобілів

Десятки авто в черзі на кордоні — які КПП перевантажені сьогодні
Станом на ранок 28 жовтня на кількох пунктах пропуску є суттєві черги на кордоні України. Крім того, водіїв попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем і закликають планувати поїздки завчасно.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
Черги на кордоні України 28 жовтня
Прикордонники повідомили про черги на кордоні України. Станом на 09:00 скупчення автівок є на вісьмох контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 25 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів. Причиною цього стали ремонтні роботи на мосту через річку Тиса.
Також ми писали, що українці платитимуть за в'їзд до ЄС. Це стосується подорожніх з країн, які не входять до Шенгенської зони.
