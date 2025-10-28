Черги на кордоні України 28 жовтня — на яких КПП багато автомобілів

Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на ранок 28 жовтня на кількох пунктах пропуску є суттєві черги на кордоні України. Крім того, водіїв попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем і закликають планувати поїздки завчасно.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Реклама

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 28 жовтня

Прикордонники повідомили про черги на кордоні України. Станом на 09:00 скупчення автівок є на вісьмох контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 25 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів. Причиною цього стали ремонтні роботи на мосту через річку Тиса.

Також ми писали, що українці платитимуть за в'їзд до ЄС. Це стосується подорожніх з країн, які не входять до Шенгенської зони.