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Десятки авто в чергах — яка ситуація на кордоні зранку

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Дата публікації: 28 квітня 2025 09:57
Черги на кордоні України 28 квітня — яка ситуація на КПП
Черги з авто на кордоні. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Черги на кордоні України 28 квітня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словацькою Республікою Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою

Черги на кордоні України зранку 28 квітня є на кількох пунктах пропуску. Найбільше накопичення транспорту на виїзд з країни зафіксоване на КПП "Шегині" та "Угринів", тому водіям та пасажирам радять обрати інший маршрут.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 28 квітня

Станом на 09:00 в понеділок, 28 квітня, на кількох КПП є великі черги на кордоні з країнами Європи. 

Черги на кордоні з Польщею 28 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 28 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 28 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, нещодавно Державна митна служба оприлюднила перелік продуктів та речей, які категорично заборонено провозити за кордон. 

Також у ДПСУ розкрили, скільки порушників кордону затримують щодня.

кордон автомобіль водії ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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