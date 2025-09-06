Черги на кордоні 6 вересня — на яких КПП затори

Державний кордон. Фото: volynnews

Станом на ранок суботи, 6 вересня, на пунктах пропуску можуть виникати перебої в роботі електронних систем контролю. Прикордонники закликають водіїв зважати на це під час планування подорожей.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Черги на кордоні України 6 вересня

Станом на 09:00 6 вересня черги зафіксовано на 13 контрольних пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 55 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

