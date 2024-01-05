Черги на кордоні України сьогодні ввечері, 5 січня

Вечірні черги авто на кордоні. Ілюстративне фото: galinfo.com.ua

Сьогодні ввечері, 5 січня, на деяких пунктах пропуску із сусідніми державами спостерігаються затори. Водіям радять ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску при плануванні своїх поїздок. Наразі найбільші черги спостерігаються на кордоні з Польщею, а найменші — з Румунією.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 5 січня: пункти пропуску

Станом на вечір 5 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 100 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 60 л/а, 7 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 1 432 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 50 л/а, 7 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 25 л/а, 2 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 30 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, станом на 5 січня на польському кордоні в чергах стоять дві тисячі вантажівок. Блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорохуськ" продовжується.