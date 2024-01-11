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Чи є затори на кордоні України — яка ситуація на КПП сьогодні ввечері

11 січня 2024 19:35
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України ввечері 11 січня
Вечірні черги авто на кордоні. Ілюстративне фото: Telegram-канал "Черги на кордоні"
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Ситуація з заторами на українському кордоні з державами Євросоюзу та Молдовою змінилася. Ввечері 11 січня під час планування поїздок водіям слід зважати на збої у роботі електронних систем контрольних служб на прикордонних КПП.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 11 січня: пункти пропуску

Станом на 19:35 11 січня є затори на кордонах із сусідніми державами в кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 9 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 70 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 70 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 1662 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 9 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" —  0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 4 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 9 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 9 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на кордоні України та невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" відбулася стрілянина. Внаслідок події двох людей з Придністров'я перемістили на українську територію.

Польща
Молдова
кордон
Румунія
Угорщина
Словаччина
авто
Україна
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