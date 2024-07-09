Черги на кордоні України сьогодні вранці 9 липня

Перевірка документів на українському кордоні.. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України вранці у вівторок, 9 липня, фіксується одразу на кількох пунктах пропуску. Під час планування поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови водіям радять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 9 липня: пункти пропуску

Станом на 05:30 9 липня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т. ч. ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 9:00 до 21:00).

"Тиса" — 3 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що за один день український кордон перетинають 110-120 тис. людей, у вихідні ці цифри ще вищі — до 130 тисяч. За даними прикордонників, більшість людей виїжджають з країни.

Для перетину кордону чоловіки можуть використовувати "Резерв+": у застосунку мають бути відмітки про зняття з військового обліку або ж відстрочку.

Також є винятки і деякі чоловіки навіть призовного віку можуть перетнути кордон з будь-якою метою, зокрема для поїздки на море.