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Черги на кордоні з Україною — чи зможуть водії проїхати пункти пропуску без заторів

25 січня 2024 18:36
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні увечері, 25 січня
Черги з автомобілів на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Станом на вечір 25 січня, зафіксовано черги з автомобільного транспорту на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою. Тому прикордонники радять водіям враховувати інформацію про можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 25 січня: яка ситуація

Сьогодні, 25 січня, станом на 18:00 черги на кордонах із сусідніми країнами було зафіксовано в декількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 24 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 40л/а, 3 автобуси (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 25 л/а, 9 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 95 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 24 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 8 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 24 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 24 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, вранці 25 січня доїхати до Молдови було складніше, ніж зазвичай. На трасі Одеса — Рені було зафіксовано одразу декілька заторів, найбільші черги у межах Маяків. Водночас на півдні регіону дороги були відносно вільні.

Європейський союз
Молдова
кордон
прикордонники
автомобіль
люди
черги

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