Черги на кордоні 31 січня

Черги з авто та автобусів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

В останній вечір січня на українському кордоні ситуація з чергами з авто та автобусів на КПП зазнала змін. Прикордонники закликали водіїв врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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Черги на кордоні України 31 січня: яка ситуація

Станом на сьогоднішній вечір, 31 січня, о 18:00 черги на кордонах із країнами ЄС та Молдовою фіксуються на декількох КПП.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 5 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 5 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 10 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо. що не так давно речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонні території України, які межують з Росією потерпають не лише від щоденних обстрілів, а й від проникнень диверсійно-розвідувальних груп. Такі спроби останнім часом фіксують часто, і наразі вони становлять загрозу для України.