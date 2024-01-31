Черги на кордоні 31 січня

Черги на кордоні з Україною 31 січня — що відбувається на КПП в останній вечір січня
В останній вечір січня на українському кордоні ситуація з чергами з авто та автобусів на КПП зазнала змін. Прикордонники закликали водіїв врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 31 січня: яка ситуація
Станом на сьогоднішній вечір, 31 січня, о 18:00 черги на кордонах із країнами ЄС та Молдовою фіксуються на декількох КПП.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 20 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 5 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 5 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо. що не так давно речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонні території України, які межують з Росією потерпають не лише від щоденних обстрілів, а й від проникнень диверсійно-розвідувальних груп. Такі спроби останнім часом фіксують часто, і наразі вони становлять загрозу для України.
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