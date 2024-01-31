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Черги на кордоні з Україною 31 січня — що відбувається на КПП в останній вечір січня

31 січня 2024 19:25
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Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні 31 січня
Черги з авто та автобусів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В останній вечір січня на українському кордоні ситуація з чергами з авто та автобусів на КПП зазнала змін. Прикордонники закликали водіїв врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем. 

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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Черги на кордоні України 31 січня: яка ситуація

Станом на сьогоднішній вечір, 31 січня, о 18:00 черги на кордонах із країнами ЄС та Молдовою фіксуються на декількох КПП.

Черги на кордоні з Польщею 24 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 5 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 24 січня

 Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 5 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 24 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 24 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо. що не так давно речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонні території України, які межують з Росією потерпають не лише від щоденних обстрілів, а й від проникнень диверсійно-розвідувальних груп. Такі спроби останнім часом фіксують часто, і наразі вони становлять загрозу для України. 

Польща
Молдова
кордон
КПП
Угорщина
Словаччина
Україна
прикордонники
Румунія

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