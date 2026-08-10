Черги на кордоні 10 серпня: де найбільше автомобілів

Прикордонник біля черги з авто. Фото: ДПСУ

У понеділок, 10 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини. Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 10 серпня

Сьогодні, 10 серпня, станом на 11:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 45 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 0 автоб., 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Читайте також:

"М.Березний" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 20 л/а, 1 автоб., 25 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 25 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE писали, як розпізнати ненадійне вживане авто. Автомобілі з великими пробігом мають менший залишковий ресурс основних вузлів і пластикових елементів. Крім того, це призводить до дорогих планових робіт, наприклад заміни ременя ГРМ.

Також ми повідомляли, як Mercedes-AMG прагне удосконалити 4,0-літровий V8. Нова розробка здатна підвищити характеристики двигуна за рахунок оптимізації конструкції. При цьому не потрібно жертвувати довговічністю та системою охолодження.