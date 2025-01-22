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Черги на кордоні України — скупчення машин помітили на двох КПП

22 січня 2025 10:31
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 22 січня — що відбувається на КПП
Черга з автомобілів. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Вранці у середу, 22 січня, на двох контрольно-пропускних пунктах на кордоні України є невеликі скупчення автомобілів. Працівники прикордонної служби радять водіям планувати поїздку заздалегідь і враховувати можливий збій в роботі електронних систем контрольних служб. 

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 22 січня

Станом на 09:00 вранці, 22 січня, на пунктах пропуску з сусідніми країнами є невеликі затори. Зокрема, на КПП "Устилуг" (напрямок до Польщі) та КПП "Вилок" (напрямок до Угорщини". 

Черги на кордоні з Польщею 22 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 22 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 9 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи  — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 9 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Одеській області затримали на кордоні чоловіка з підробленим пенсійним посвідченням по інвалідності. А у Львівській області судили водія вантажівки, який намагався незаконно провезти через кордон ухилянта. 

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина черги на кордоні

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