Черги на кордоні України 22 січня — що відбувається на КПП

Черга з автомобілів. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Вранці у середу, 22 січня, на двох контрольно-пропускних пунктах на кордоні України є невеликі скупчення автомобілів. Працівники прикордонної служби радять водіям планувати поїздку заздалегідь і враховувати можливий збій в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 22 січня

Станом на 09:00 вранці, 22 січня, на пунктах пропуску з сусідніми країнами є невеликі затори. Зокрема, на КПП "Устилуг" (напрямок до Польщі) та КПП "Вилок" (напрямок до Угорщини".

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Одеській області затримали на кордоні чоловіка з підробленим пенсійним посвідченням по інвалідності. А у Львівській області судили водія вантажівки, який намагався незаконно провезти через кордон ухилянта.