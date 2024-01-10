Черги на кордоні України увечері 10 січня

Вечірня черга на українському кордоні. Ілюстративне фото: Західний кордон

На вечір 10 січня відбулися зміни у ситуації з чергами на українському кордоні із сусідніми країнами. Водії, які планують перетин кордону, мають бути готовими до проблем, пов'язаних з неполадками в електронних системах прикордонних контрольно-пропускних пунктів.

Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби .

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Черги на кордоні України 10 січня: пункти пропуску

Сьогодні, 10 січня, станом на 18:00, у кількох пунктах пропуску на кордонах із сусідніми країнами були помічені черги.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 15 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 80 л/а, 5 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смольниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" - 1510 електронних в/о, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" - 2 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" - 25 л/а, 6 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" - 10 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косіно" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 25 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокаду трьох пунктів перепустки на кордоні з Україною. Там стоять у черзі близько 2 тис. одиниць вантажного транспорту.