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Черги на кордоні України – ситуація на КПП сьогодні ввечері

10 січня 2024 19:26
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України увечері 10 січня
Вечірня черга на українському кордоні. Ілюстративне фото: Західний кордон
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На вечір 10 січня відбулися зміни у ситуації з чергами на українському кордоні із сусідніми країнами. Водії, які планують перетин кордону, мають бути готовими до проблем, пов'язаних з неполадками в електронних системах прикордонних контрольно-пропускних пунктів.

Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби .

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Черги на кордоні України 10 січня: пункти пропуску

Сьогодні, 10 січня, станом на 18:00, у кількох пунктах пропуску на кордонах із сусідніми країнами були помічені черги.

Черги на кордоні з Польщею 9 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 15 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 80 л/а, 5 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смольниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" - 1510 електронних в/о, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" - 2 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" - 25 л/а, 6 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 10 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косіно" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 25 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 9 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 9 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокаду трьох пунктів перепустки на кордоні з Україною. Там стоять у черзі близько 2 тис. одиниць вантажного транспорту.

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