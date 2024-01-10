Черги на кордоні України увечері 10 січня

Черги на кордоні України – ситуація на КПП сьогодні ввечері
На вечір 10 січня відбулися зміни у ситуації з чергами на українському кордоні із сусідніми країнами. Водії, які планують перетин кордону, мають бути готовими до проблем, пов'язаних з неполадками в електронних системах прикордонних контрольно-пропускних пунктів.
Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби .
Виберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 10 січня: пункти пропуску
Сьогодні, 10 січня, станом на 18:00, у кількох пунктах пропуску на кордонах із сусідніми країнами були помічені черги.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 15 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 80 л/а, 5 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смольниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" - 1510 електронних в/о, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" - 2 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" - 25 л/а, 6 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 10 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косіно" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 25 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, польські фермери продовжують блокаду трьох пунктів перепустки на кордоні з Україною. Там стоять у черзі близько 2 тис. одиниць вантажного транспорту.
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