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Черги на кордоні України — на п'яти КПП багато автобусів

2 червня 2024 06:35
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Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні вранці 2 червня
Черги транспорту на кордоні. Фото ілюстративне: PAP/DAREK DELMANOWICZ
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України вранці у неділю 2 червня, виявили на кількох пунктах пропуску. Українців закликають при плануванні поїздок до країн Європейського Союзу та Молдови брати до уваги можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 2 червня: пункти пропуску

Станом на 05:30 2 червня черги з легкових автомобілів та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у таких пунктах пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 2 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 червня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 5 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 ).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 2 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 2 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів до польського Хелма. Вони введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, які триватимуть до 30 серпня цього року.

Раніше ми писали, що 1 червня на автомобільній трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського та румунського кордонів спостерігаються значні затори. Черги охочих виїхати за кордон — майже на всіх КПП Одещини.

Польща
Румунія
прикордонники
Словаччина
перевірки
Угорщина
черги на кордоні
Молдова
КПП
автобуси

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