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Черги на кордоні України — на кількох пунктах пропуску доведеться затриматися надовго

25 липня 2024 07:22
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні 25 липня — де доведеться чекати найдовше
Черги на КПП. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

На кордоні України у четвер, 25 липня, черги зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям доведеться постояти в черзі під час виїзду до країн Європейського Союзу та Молдови. Окрім того, їм варто враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 25 липня: пункти пропуску

Станом на 05:30 25 липня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 19 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 20 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 19 липня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 19 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 19 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 19 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 17 липня чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон тільки при наявності військово-облікового документа. Він може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Також громадяни, які супроводжують родича-інваліда, можуть і надалі виїжджати за межі України у ролі супроводу. Але після 17 липня у них можуть вимагати довідку про наявність відстрочки.

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина авто Україна водії черги ДПСУ черги на кордоні

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