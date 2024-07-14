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Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться постояти довше

14 липня 2024 07:26
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні вранці 14 липня
Черги авто на кордоні України. Фото: PAP/Przemysław Piątkowski
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

На кордоні України цього недільного ранку, 14 липня, черги фіксуються на декількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям під час планування поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови варто враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 14 липня: пункти пропуску

Станом на 05:30 14 липня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок. 

Черги на кордоні з Польщею 12 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 20 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т. ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 липня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 25 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 12 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 12 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 12 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, у Чернівецькій області викрили перевізника, який намагався незаконно доставити військовозобов'язаних за кордон. Чоловіки ховалися у багажному відділенні серед посилок.

Раніше ми писали, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що за один день український кордон перетинають 110-120 тис. людей, у вихідні ці цифри ще вищі — до 130 тисяч. За даними прикордонників, більшість людей виїжджають з країни.

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина авто Україна затори водії ДПСУ черги на кордоні

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