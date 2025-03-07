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Черги на кордоні України — на яких КПП затримаються водії

7 березня 2025 09:47
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 7 березня — на яких КПП вранці найбільші затримки
Перевірка автомобілів. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

У п'ятницю, 7 березня, прикордонники попередили про деякі затримки на кордоні, зокрема, на виїзді з України. Водіям рекомендують враховувати можливі перебої в роботі електронних систем, тож варто планувати поїздку заздалегідь. 

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 7 березня

У п'ятницю, 7 березня, в Україні зафіксовано черги на шістьох ККП. Ці пункти пропуску працюють із затримками.

Черги на кордоні з Польщею 7 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 березня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 7 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 7 березня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, прикордонники затримали водіїв, які намагалися провезти через кордон наркотичні речовини та зброю

Тим часом в ДПСУ пояснили, як надаватимуть дозвіл на виїзд за кордон працівникам медіа та артистам. 

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина черги на кордоні
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