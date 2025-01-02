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Черги на кордоні України — на яких КПП водії стоятимуть у заторі

2 січня 2025 08:27
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 2 січня — на яких КПП є затримки у русі
Перевірка документів. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

У четвер, 2 січня, на пунктах пропуску на кордоні України відсутнє скупчення автобусів та автомобілів. Втім прикордонники завжди радять враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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Черги на кордоні України 2 січня

У четвер, 2 січня, станом на 05:30 на прикордонних КПП черг з автомобілів та машин на пунктах пропуску немає.

Черги на кордоні з Польщею 16 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 грудня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 16 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи  — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 16 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Ізраїлі змінили правила для в'їзду в країну та запровадили обов'язкову вимогу.

Також адвокат пояснив, чи можуть особи зі статусом "Потребує лікування"  від ТЦК перетинати кордон. 

Польща Молдова Угорщина Словаччина Румунія черги на кордоні виїзд за кордон

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08:47 Трамп готує мітинг перед інавгурацією

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

08:45 В Україні у січні подорожчала одна з комунальних послуг

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