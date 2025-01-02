Черги на кордоні України 2 січня — на яких КПП є затримки у русі

Черги на кордоні України — на яких КПП водії стоятимуть у заторі
У четвер, 2 січня, на пунктах пропуску на кордоні України відсутнє скупчення автобусів та автомобілів. Втім прикордонники завжди радять враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 2 січня
У четвер, 2 січня, станом на 05:30 на прикордонних КПП черг з автомобілів та машин на пунктах пропуску немає.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється)
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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