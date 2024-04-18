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Черги на кордоні України — на яких КПП ризикуєте застрягнути

18 квітня 2024 07:10
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Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні вранці 17 квітня
Черга з авто і автобусів на українському кордоні. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у середу, 17 квітня, станом на 24:00 зафіксували на 4-х КПП на кордоні з Польщею, незначні затори — на деяких КПП Словаччини та Угорщини. При виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови прикордонники радять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 17 квітня: пункти пропуску

Станом на 24:00 17 квітня черги з авто та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили в таких пунктах пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 17 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 800 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 17 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 8 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00 години);
    "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
    "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 17 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 17 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, 17 квітня У Державній митній службі України заявили, що поляки, ймовірно, розпочнуть блокування вантажів на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску "Корчова — Краківець". 

Раніше ми писали, що 15 квітня польські фермери не пропустили жодної одиниці вантажного транспорту з України.

Польща
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Угорщина
Словаччина
авто
ЄС
черги на кордоні

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