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Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки через затори вранці

18 вересня 2024 07:21
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 18 вересня — на яких КПП сьогодні найбільші затори
Черга з машин на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

В Україні у середу вранці, 18 вересня, на кордоні наразі не фіксують великих черг. Наразі найбільше скупчення вантажівок наразі можна побачити лише на виїзді до Польщі. Втім водіям радять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб під час планування поїздки. 

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

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Черги на кордоні України 18 вересня: пункти пропуску

Прикордонники зафіксували на деяких пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів.  

Черги на кордоні з Польщею 16 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 50 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 вересня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 16 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 16 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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