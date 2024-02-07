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Черги на кордоні України — на яких КПП фіксують затори сьогодні увечері

7 лютого 2024 19:37
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні увечері, 7 лютого
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Сьогодні ввечері, 7 лютого, черги з автомобілів зафіксовано на кордоні України з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Водіям доведеться почекати, перед тим як виїхати з країни. Також важливо враховувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 7 лютого: пункти пропуску

Станом на 18:00 7 лютого черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 7 лютого

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 0 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 100 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 7 лютого

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 лютого

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 12 л/а, 5 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 7 лютого

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 7 лютого

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович виїхав з України та зараз перебуває в США. Йому вдалося виїхати за кордон за допомогою спеціального листа ГУР.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що має питання до військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон.

Польща
Молдова
кордон
Чехія
Румунія
Словаччина
прикордонники
черги

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