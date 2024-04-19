Черги на кордоні України сьогодні вранці 19 квітня

Черги авто на кордоні України. Фото: mukachevo.net

Черги на кордоні України у п'ятницю, 19 квітня, утворилися на кількох контрольно-пропускних пунктах. Українців закликають зважати на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 19 квітня: пункти пропуску

Станом на 05:30 19 квітня черги з авто та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили в декількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 800 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 25 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як не слід перетинати кордон

Нагадаємо, що правоохоронці затримали четверо чоловіків призовного віку, які хотіли переплисти Тису, щоб потрапити до Угорщини. Їм допомагали двоє підлітків.

Також ми писали, що СБУ затримала посадовця ЛМР, заступника директора Львівського комунального підприємства "Транспортна фірма Львівспецкомунтранс" Олександра Беднарського. Його підозрюють в організації злочинного каналу, який допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон.