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Черги на кордоні України — на двох КПП затори з машин

1 квітня 2025 09:46
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні 1 квітня — які КПП мають затори з машин
Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

У вівторок вранці, 1 квітня, черги на кордоні України фіксуються лише на двох пропуску. Крім того, водіям та пасажирам радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на КПП.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 1 квітня

Вранці у вівторок, 1 квітня, станом на 09:00 є невеликі скупчення з машин помітили на КПП до двох країн, а саме Польщі та Угорщини.

Черги на кордоні з Польщею 1 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 1 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 1 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 1 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 1 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що кількість чоловіків, які намагалися втекти від мобілізації за кордон значно зменшилась і пояснив причину.

Також юристи пояснили, яка інформація має міститися у застосунку Резерв+ для виїзду за кордон.

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина виїзд за кордон
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