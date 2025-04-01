Черги на кордоні 1 квітня — які КПП мають затори з машин

Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ

У вівторок вранці, 1 квітня, черги на кордоні України фіксуються лише на двох пропуску. Крім того, водіям та пасажирам радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на КПП.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 1 квітня

Вранці у вівторок, 1 квітня, станом на 09:00 є невеликі скупчення з машин помітили на КПП до двох країн, а саме Польщі та Угорщини.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що кількість чоловіків, які намагалися втекти від мобілізації за кордон значно зменшилась і пояснив причину.

Також юристи пояснили, яка інформація має міститися у застосунку Резерв+ для виїзду за кордон.