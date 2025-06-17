Черги на кордоні України 17 червня — на яких КПП довго очікувати

Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України зранку у вівторок, 17 червня, помітили на 13 контрольно-пропускних пунктах. Прикордонники рекомендують водіям бути готовими до можливих збоїв у роботі електронних систем контролю і готуватися до поїздки заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 17 червня

Станом на 09:00 у понеділок, 17 червня, великі затори з автомобілів на кордоні фіксують одразу на 13 КПП. Подекуди у чергах зібралося кілька десятків автобусів та машин.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 5 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 7 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 10 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в ДПСУ попередили про ризик провокацій з боку Білорусі.

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