Черги на кордоні України 18 червня — які КПП в заторах зранку

Черги на кордоні України — на деяких КПП кілометрові затори
Черги з машин на кордоні. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Черги на кордоні України 18 червня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словаччиною Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою
В середу, 18 червня, станом на 09:00 на кордоні України є великі черги на контрольно-пропускних пунктах. Задля уникнення непорозумінь прикордонники радять зважати на можливі збої в роботі електронних систем контролю.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
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Черги на кордоні України 18 червня
У середу, 18 червня, на дев'ятьох КПП є затори з машин та автобусів.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 8 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 20 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 80 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 5 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, в Одеській області викрили росіянина, який допомагав військовозобов'язаним незаконно тікати за кордон.
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