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Головна Авто Черги на кордоні України — на деяких КПП кілометрові затори

Черги на кордоні України — на деяких КПП кілометрові затори

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 10:12
Черги на кордоні України 18 червня — які КПП в заторах зранку
Черги з машин на кордоні. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Черги на кордоні України 18 червня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словаччиною Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою

В середу, 18 червня, станом на 09:00 на кордоні України є великі черги на контрольно-пропускних пунктах. Задля уникнення непорозумінь прикордонники радять зважати на можливі збої в роботі електронних систем контролю.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 18 червня

У середу, 18 червня, на дев'ятьох КПП є затори з машин та автобусів. 

Черги на кордоні з Польщею 18 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 8 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 80 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 18 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 5 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 18 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 18 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Одеській області викрили росіянина, який допомагав військовозобов'язаним незаконно тікати за кордон. 

Також Новини.LIVE розповідали про Шенгенську зону та цікаві факти про неї. 

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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