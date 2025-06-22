Черги на кордоні України 22 червня — на яких КПП великі затори

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України станом на ранок неділі, 22 червня, зафіксовано на 12 контрольно-пропускних пунктах. Попри це, прикордонники ще попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і закликають планувати свої поїздки вчасно.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 22 червня

Станом на 09:00 у неділю, 22 червня, прикордонники повідомляють про затори з автомобілів на 12 КПП.

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"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 60 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 40 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, за що можна отримати штрафи на польському кордоні. Варто ознайомитися з переліком того, що можна взяти із собою.

Також ми повідомляли, що росіянам, причетним до війни, закриють в’їзд до Шенгену. Відповідну заяву розробили міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі.