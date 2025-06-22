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Головна Авто Черги на кордоні України — на 12 КПП великі затори

Черги на кордоні України — на 12 КПП великі затори

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Дата публікації: 22 червня 2025 11:22
Черги на кордоні України 22 червня — на яких КПП великі затори
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Черги на кордоні України 22 червня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словаччиною Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою

Черги на кордоні України станом на ранок неділі, 22 червня, зафіксовано на 12 контрольно-пропускних пунктах. Попри це, прикордонники ще попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і закликають планувати свої поїздки вчасно.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 22 червня

Станом на 09:00 у неділю, 22 червня, прикордонники повідомляють про затори з автомобілів на 12 КПП. 

Черги на кордоні з Польщею 22 червня

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Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 40 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 22 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 22 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 22 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, за що можна отримати штрафи на польському кордоні. Варто ознайомитися з переліком того, що можна взяти із собою.

Також ми повідомляли, що росіянам, причетним до війни, закриють в’їзд до Шенгену. Відповідну заяву розробили міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі. 

кордон затори автомобіль ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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