Черги на кордоні України сьогодні вранці 5 липня

Черги на кордоні України. Фото: Paweł Buczkowski / dziennikwschodni.pl

Черги на кордоні України в п'ятницю, 5 липня, найбільше назбирали на контрольно-пропускному пункті "Шегині". Прикордонники просять українців бути уважними й при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови брати до уваги можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 5 липня: пункти пропуску

Станом на 05:30 5 липня прикордонники виявили у чотирьох пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

— "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Угринів" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Грушів" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Краківець" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Шегині" — 20 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

— "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

— "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

— "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

— — "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Погані ідеї для перетину українського кордону

Нагадаємо, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав антирекорд затриманих під час спроби нелегально перетнути кордон. За його словами, йдеться про 47 втікачів.

Також ми розповідали, що нещодавно посадовці з київської Служби у справах дітей та сімʼї та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей допомогли втекти за кордон своїм родичам під виглядом супроводу дітей-сиріт. Ювенальна прокуратура за цим фактом ініціювала розслідування.