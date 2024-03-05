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Черги на кордоні України — які КПП знову забилися автівками

5 березня 2024 07:26
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 5 березня
Черга авто на кордоні України. Фото: ДПСУ
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України станом на вівторок, 5 березня, зафіксували на деяких пунктах пропуску. Українцям слід бути обачними при перетині кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою, адже варто зважати на можливу нестабільну роботу контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 5 березня: пункти пропуску

Станом на 05:30 5 березня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 5 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 450 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 5 березня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 5 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 5 березня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, доки мітинги триватимуть.

Також ми писали, що політтехнолог Руслан Рохов розповів, що на польському кордоні протестують не лише поляки. Він відповів, хто ще бере участь у блокаді та для чого.

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