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Черги на кордоні України — які КПП можна перетнути без затримок

7 вересня 2024 07:41
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 7 вересня — де чекати затори
Черга на кордоні. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

В Україні черги на кордоні зранку у четвер, 7 вересня, зафіксували на двох пунктах пропуску — на виїздах до Польщі та Угорщини. Водіям радять під час планування поїздки до країн Європейського Союзу враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 7 вересня: пункти пропуску 

Станом на 05:30 7 вересня прикордонники зафіксували на деяких пунктах пропуску на кордоні з сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 7 вересня

 

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 15 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 вересня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 7 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 7 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

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