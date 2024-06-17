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Черги на кордоні України — яка ситуація з нескінченними заторами сьогодні

17 червня 2024 06:47
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні вранці 17 червня
Автомобільні черги на кордоні України. Фото: PAP
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у понеділок, 17 червня, не фіксуються. Однак українців закликають звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу й Молдови.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 17 червня: пункти пропуску

Станом на 05:30 17 червня прикордонники виявили у вісьмох пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок. 

Черги на кордоні з Польщею 17 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 17 червня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний"  0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород"  0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса"  0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка"  5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 17 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 17 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як ухилянти тікають за кордон

Нагадаємо, що прикордонники врятували чоловіків з Чернівецької області, які хотіли незаконно потрапити до Румунії. Втікачі заблукали через несприятливу погоду й звернулись по допомогу до ДСНС.

Також ми повідомляли, що польські прикордонники затримали студента четвертого курсу Львівського університету внутрішніх справ. Хлопець намагався втекти до Польщі.

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